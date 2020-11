---------------------------------------------------------------------------

Einhell steigert Umsatz um 14%:

Bestes Ergebnis der Firmengeschichte



Landau a. d. Isar, 16.11.2020 - Der Einhell Konzern erzielte von Januar bis September 2020 einen Umsatz in Höhe von 529,6 Mio. Euro. Im Vorjahr lag der Wert zum gleichen Zeitpunkt bei 463 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern beträgt 37,4 Mio. Euro (i. Vj. 26,6 Mio. Euro) und liegt damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Die gute Ertragslage lässt sich sowohl auf den Boom in der DIY-Industrie zurückführen, als auch auf die positive Entwicklung der Marke Einhell selbst.



Einhell weiter auf Wachstumskurs



Der Einhell Konzern konnte den Aufwärtstrend der letzten Monate beibehalten und erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Rekordumsatz von 529,6 Mio. Euro (i. Vj. 463 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 14% zum Vorjahr. Der Konzern hatte zuletzt Anfang Oktober seine Prognose zum Jahresende erhöht und rechnet mit einem Jahresumsatz von 670 Mio. Euro, sowie einer Rendite vor Steuern von ca. 6,5 %.



"Der Geschäftsverlauf in diesem Jahr hat unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Einhell hat sich schnell und flexibel an die gegebenen Rahmenbedingungen angepasst. Die Corona Krise hat der gesamten Belegschaft viel abverlangt, aber wir haben diese Herausforderung gemeinsam im Team mit Bravour gemeistert ", so Andreas Kroiss, der Vorstandsvorsitzende der Einhell Germany AG.



Power X-Change im Fokus



Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war die starke Nachfrage nach DIY Produkten für Haus und Garten. Viele Kunden haben begonnen unterschiedliche Projekte umzusetzen, für die sie bisher keine Zeit hatten. Räume wurden renoviert, aufgeschobene Reparaturen wurden umgesetzt und Außenbereiche verschönert. Das kurbelte die Nachfrage, sowohl im Baumarkt als auch im Onlinehandel an. Bei Einhell äußerte sich dies vor allem in gestiegenen Absatzzahlen der Power X-Change Akku-Geräte. Die Plattform umfasst bereits jetzt 170 Akku-Werkzeuge und -Gartengeräte und unterstützt den Anwender überall dort, wo er sich kabellose Freiheit wünscht.