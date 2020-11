Der Dow Jones Sustainability Index erkennt Grifols als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt an

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zum ersten Mal erscheint Grifols im Dow Jones Sustainability Index Europe, derdie Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance (ESG) von Unternehmen bewertet.Das Unternehmen zählt weltweit zu den Top-5-Unternehmen in seinem Sektor und istder einzige Vertreter aus Europa in seinem Segment.Grifols erhielt die höchstmögliche Punktzahl (100 Punkte) in denBewertungsbereichen Umweltberichterstattung und Sozialberichterstattung. Bei derSteuerstrategie erreicht das Unternehmen die höchste Punktzahl innerhalb seinerBranche.Die Co-CEOs Raimon Grifols und Víctor Grífols Deu kommentieren: "Die Aufnahme inden weltweit wichtigsten Nachhaltigkeitsindex ist ein bedeutender Meilensteinund spiegelt unsere Vision von Werteorientierung, Ethik und langjährigemEngagement für unsere Mitarbeiter wider.Wir werden in unserem Engagement für nachhaltiges Wachstum und eine langfristigeVision, in der Nachhaltigkeit seit der Gründung des Unternehmens eine zentraleSäule darstellt, weiter fortfahren. Ethik, Gesundheit und Umwelt müssen Hand inHand gehen. Deshalb unternimmt Grifols alles in seiner Macht Stehende, umwirksam auf die Bedürfnisse der Gesellschaft einzugehen und sie auf nachhaltigeArt und Weise zu erfüllen. Dieser Ansatz ist ein integraler Bestandteil unsererUnternehmenskultur und spiegelt die Werte wider, die unsere Gründer vor mehr als100 Jahren vermittelt haben. Unser Erfolg ist ohne Zweifel das Ergebnis vonTeamarbeit. In diesen herausfordernden Zeiten sind die Ausdauer, das Engagementund der Einsatz unseres Teams eine wahre Inspiration. Dank des Einsatzes von