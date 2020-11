Finanzielle Freiheit als Unternehmer – November 2020

Finanzielle Freiheit als Unternehmer erfordert Ausdauer und die Kraft, auch bei Rückschlägen weiter zu machen. Den Beweis hierfür liefert Aaron, bekannter unter seinem YouTube Namen Homo Oeconomicus. Aarons unternehmerischer Werdegang verlief in den ersten Jahren alles andere als reibungslos. Was bei Aaron alles schief lief, bevor er aller Widrigkeiten zum Trotz schließlich doch erfolgreicher Unternehmer wurde, siehst du in unserem zweiteiligen Interview auf YouTube. Die 80 Minuten Einblick sind ebenso unterhaltsam wie lehrreich – auch für jene, die (noch) kein eigenes Business aufbauen wollen.

Finanzblogger im Interview: Aaron aka Homo Oeconomicus

Parallel zum T-Shirt-Business baut sich Aaron ein passives Einkommen aus Dividenden auf. Hierfür investiert er in dutzende Dividenden-Titel, die ihm langfristig steigende Dividenden bescheren. Im Januar 2018 erhielt Aaron zum ersten Mal Dividenden. Damals bescheidene 3,42 Euro. Keine drei Jahre später hat Aaron seine Dividendeneinnahmen vervielfacht. Sein bisheriger Rekordmonat ist der Juni 2020 mit 509,10 Euro Dividende. Aarons monatliche Depot-Updates findest du auf seinem YouTube-Kanal.

Aarons Dividendenhistorie sowie die von über 30 weiteren Finanzbloggern siehst du in der interaktiven Auswertung der Helden der Finanziellen Freiheit.

Es folgt die monatliche Auswertung der in diesem Monat 35 teilnehmenden Finanzblogger aus allen Teilen der Welt auf Heller und Cent. Fangen wir stolz mit den Highlights an.

Heldentaten der Finanzblogger im Oktober

Im Oktober haben 32 Finanzblogger ihre Einnahmen mit uns geteilt. Das größte Depot des Vormonats hat sich bezüglich des Werts kaum verändert und liegt bei knapp 889.000€. DivGro führt damit weiterhin die Tabelle an. Das kleinste Depot liegt im Oktober bei 7.100€. Im Durchschnitt kassierte jeder Finanzblogger Dividenden in Höhe von 565 Euro. Die höchste Oktober-Dividende kassierte Dividendhawk aus Finnalnd mit 2.015 Euro, was einem ansehnlichen Monatsgehalt entspricht.

Rekord-Dividenden im Oktober

Jahr für Jahr steigern hunderte von Qualitätsunternehmen die Dividende. Finanzblogger beteiligen sich an diesen Unternehmen und erhöhen so ihre Dividendeneinnahmen ebenfalls Jahr für Jahr. Gleichzeitig kaufen sie stets weitere Aktien nach. Entweder automatisiert über Aktien-Sparpläne oder über Einzelkäufe. Die logische Folge sind sich wiederholende Rekord-Dividenden sogar in Crashphasen. Im April konnten sich folgende Finanzblogger über neue Rekord-Dividenden freuen: