NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag - wie schon vor einer Woche - von positiven Nachrichten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie profitiert. Der Dow Jones Industrial baute nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus und kletterte bis auf 29 925 Punkte, womit ihm nicht einmal zehn Punkte zum eine Woche alten Rekordwert fehlten. Zuletzt stand für den bekanntesten US-Aktienindex ein Plus von 1,47 Prozent auf 29 913,98 Punkte zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,09 Prozent auf 3624,05 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte immerhin einen Kurszuwachs von 0,73 Prozent auf 12 024,89 Zähler.