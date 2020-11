Biontech? Moderna? So läuft die Strategie!

In diesen Tagen geht es bei den Corona-Storys Schlag auf Schlag. Nach Biontech in der Vorwoche kommt nun Moderna mit einem noch besseren Impfstoff raus – soweit man das aktuell beurteilen kann. Höhere Wirksamkeit und wichtig – es reicht ein Kühlschrank für Lagerung und Transport. Bei den Impf-Aktien ist eine genaue Strategie gold wert. Man muss sich immer fragen,welche Aktie und welches Thema denächst gespielt wird. Auf die Moderna News wird Biontech verkauft und fällt in den USA zweistellig. Wir hatten unseren in unserem Börsendienst zum Kasse machen und Ausstieg geraten. Für unsere Abonnenten gab es schon um 13.00 Uhr direkt die Ad-Hoc und die Warnung zu Biontech und Va-Q-Tec. Sollte Biontech weiter korrigieren, wird die Aktie zum Einstieg wieder interessant. Denn die Verträge sind gemacht und der Impfstoff wird natürlich weiter benötigt. Die passenden Produkte gibt es ebenfalls für unsere Abonnenten…