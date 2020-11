Köln (ots) - Das Landgericht Ingolstadt hat in einem sensationellen Urteil vom

12.11.2020, Az. 81 O 571/19, einem Kläger in einem Verfahren gegen die Audi AG

Recht gegeben und verurteilte die Audi AG zur Rückzahlung des Kaufpreises und

Rücknahme des Wagens - und das obwohl der Kläger seinen PKW im Januar 2016, also

NACH dem Bekanntwerden des Abgasskandals erworben hat.



Der Kläger kaufte den Audi A4 Avant 2.0 l TDI gebraucht mit 17.500 km für 28.150

Euro im Januar 2016 und somit knapp 4 Monate nach dem Bekanntwerden des

Abgasskandals.







Ansicht des Senats ab der Veröffentlichung der ad-hoc-Mitteilung am 22.

September 2015 durch die

soll, dass ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von einer Sittenwidrigkeit ausgegangen

werden könne.



Dem sind die Gerichte bisher auch unisono gefolgt und wiesen die Klagen mit eben

dieser Begründung ab.



Das Urteil des Landgerichts Ingolstadt differenziert hier richtigerweise

zwischen den einzelnen Marken innerhalb des Volkswagen-Konzerns und kommt daher

zu einem anderen Ergebnis.



Denn entgegen der Auffassung der Audi AG führe deren Verhalten eben nicht dazu,

dass der ihr gegenüber erhobene Vorwurf der Sittenwidrigkeit nicht mehr

gerechtfertigt sei. Dabei verkenne das Gericht nicht, heißt es in dem Urteil,

dass bei der gebotenen Gesamtbetrachtung auch das Verhalten der Audi AG (nach

dem Inverkehrbringen des Fahrzeugs) bis zum Abschluss des streitgegenständlichen

Kaufvertrags zu berücksichtigen sei.



Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Maßnahmen des Mutterkonzerns, also

der Volkswagen AG, unter Hinweis auf die Betroffenheit zahlreicher weiterer

Fahrzeuge des gesamten Konzerns nicht ausreichend waren, um auch für Audi das

Verdikt der Sittenwidrigkeit entfallen zu lassen.



Die Maßnahmen des Mutterkonzerns ließen auch nicht den notwendigen Schluss

darauf zu, dass die strategische unternehmerische Entscheidung der Audi AG, im

eigenen Kosten- und Gewinninteresse die zuständigen Behörden und letztlich die

Fahrzeugkäufer zu täuschen, durch die Strategie, an die Öffentlichkeit zu

treten, Unregelmäßigkeiten einzuräumen und in Zusammenarbeit mit dem

Kraftfahrtbundesamt Maßnahmen zur Beseitigung des gesetzwidrigen Zustands zu

erarbeiten, um der Gefahr einer Betriebsbeschränkung oder-untersagung zu bannen,

ersetzt worden wäre.



Auch die durch den Mutterkonzern vorgenommene Entwicklung und Bereitstellung

eines Software-Updates könne Audi insoweit nicht zur Entlastung gereichen.

Dasselbe gelte für die umfassende mediale Berichterstattung, mit der die

Dasselbe gelte für die umfassende mediale Berichterstattung, mit der die

Problematik der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde: Bei der







