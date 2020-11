CGift AG: CGift Tochter CGift Trading OÜ erhält Crypto Handels und Verwahr Lizenz für die EU

Corporate News

CGift Tochter CGift Trading OÜ erhält Crypto Handels und Verwahr Lizenz für die EU



Hamburg, 16. November 2020 - CGift Trading OÜ, Tallinn, Estland, ermöglicht es der CGift AG (ISIN: DE000A2AAB74 / WKN: A2AAB7) das EU-Geschäft mit physischen und digitalen Geschenkkarten in der EU zu betreiben.

Die CGift Trading OÜ nutzt als Lizenznehmer die Software der CGift AG und wird ab sofort das pyhsische bzw. digitale Geschenkkarten-Modell EU-weit mit der Ausnahme von Deutschland und der Schweiz anbieten. Die Lizenz erlaubt den Vertrieb der CGift Geschenkkarten in digitaler und physischer Form über die Webseite der Gesellschaft sowie über den stationären Handel. Zudem erlaubt die Lizenz den Betrieb von sogenannten Crypto ATMs sowie die Verwahrung von Krypto Assets wie bspw. Bitcoin.

Kontakt:

CGift AG

Gunnar Binder

Vorstand

Schopenstehl 22

20095 Hamburg

Deutschland

Tel.: +49 40 679580-53

E-Mail: info@cgift.io

Website: www.cgift.io

CGift AG:

Die CGift AG ist ein datengesteuertes Blockchain-Technologieunternehmen, das sich auf innovative Technologielösungen für einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der digitalen Währungen fokussiert und somit Menschen auf der ganzen Welt den Zugang zu digitalen Währungen ermöglicht. Das Unternehmen hat eine einfache digitale und physische Geschenkkartenlösung entwickelt, die es Verbrauchern ermöglicht, den Gegenwert von Geschenkkarten in ausgewählte digitale Währungen wie Bitcoin einzulösen. Durch Partnerschaften in Europa, Asien und Südamerika vereinfacht CGift den Zugang zu digitalen Währungen über eine Vielzahl von Formaten und Vertriebskanälen.

