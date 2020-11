NORMA zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. So springt der Kurs um rund acht Prozent nach oben. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Doch wie geht es nun weiter?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 32,16 EUR ausgelotet. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 26,06 EUR komplett grünes Licht. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

Fazit: Sind das bei NORMA jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.