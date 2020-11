Der DAX eröffnet am Montag höher, während die COVID-19-Pandemie weiterhin im Fokus der globalen Märkte steht. Eine Studie des Nationalen Krebsinstituts der italienischen Stadt Mailand zeigte, dass die Pandemie seit September 2019 in Italien grassiert, was darauf hindeutet, dass sich die COVID-19-Pandemie früher als bisher angenommen über China hinaus ausgebreitet haben könnte.

Solange sich der DAX unter 13304 Punkten hält, bleibt dieser in Richtung 12500 Punkte ausgerichtet, bevor hier von einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung auszugehen ist.

Das hinterlegte Alternativszenario, in dem der Index ohne Umweg weiter in Richtung Norden durchstartet, betiteln wir mit 32% Wahrscheinlichkeit. Unter 12865 Punkten liegt uns eine erste Bestätigung vor, dass der Index sein Zwischenhoch ausgebaut hat und sich auf dem Weg in Richtung 12500 Punkte befindet.

Zusammengefasst gehen wir im DAX unter 13304 Punkten weiterhin von einer bevorstehenden Abwärtsbewegung in Richtung 12581 – 12068 Punkte aus. Übergeordnet sehen wir den Index jedoch in beiden hinterlegten Szenarien deutlich höhere Notierungen im Bereich von 15500 Punkten anlaufen. In den Zielbereichen können dann Einstiege mit von uns klar definierten Stopps gesetzt werden.

