Tagesausblick für 17.11.: DAX erneut fester. Nordex und MTU Aero Engines stark gefragt.

Eine Woche nach BioNTech/Pfizer meldete nun Moderna ebenfalls überraschend gute Ergebnisse zur Phase III des von ihnen entwickelten Coronaimpfstoffs. Nach dem Kursfeuerwerk der vergangenen Woche blieb zwar eine neue Rallye aus. Investoren blieben jedoch in Kauflaune und schoben den DAX® um rund 0,6 Prozent auf knapp 13.150 Punkte nach oben. Der EuroStoxx®50 verbesserte sich sogar um 1,1 Prozent auf 3.470 Punkte.

Am Anleihenmarkt zeigten sich zum Auftakt in die neue Woche zunächst kräftige Schwankungen. Im weiteren Handelsverlauf pendelten sich die Notierungen der Staatspapiere jedoch wieder im Bereich vom Freitagsschluss ein. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,55 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere setzte sich derweil bei 0,9 Prozent fest. Wenig Bewegung verzeichneten auch Gold und Silber. Anders sah es am Ölmarkt aus. Heute machten die Bullen wieder Druck. Dabei gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 43,80 US-Dollar. Die nächste Hürde liegt bei 45,80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Covestro testete heute die Widerstandsmarke bei EUR 46,50. Ein Ausbruch über das Level könnte einen mittelfristigen Trendwechsel einleiten. MTU Aero Engines profitierte von einem Exklusivvertrag mit Air Serbia über die Instandhaltung, Reparatur und Überholung der Triebwerke. Airbus, Continental und Nordex wurden von positiven Analystenkommentaren beflügelt. Heute kursierten wieder Spekulationen wonach Siemens Energy im Dezember möglicherweise in den MDAX® aufsteigen könnte. Das Papier der Siemenstochter notierte heute deutlich fester. VW bestätigte die mittelfristigen Ziele. Die Aktie knackte heute das Septemberhoch. Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Vonovia zählten derweil erneut zu den Verlierern.

Aus Europa meldet morgen Zooplus und aus den USA Walmart Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Zudem lädt Richemont zur außerordentlichen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

USA – Industrieproduktion, Oktober