16.11.2020



Compleo Charging Solutions AG



Teilweise Ausübung der Greenshoe-Option - Post-Stabilisierungsmitteilung gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 lit. f) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016



Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 8. Oktober 2020 und die Mitteilungen während des Stabilisierungszeitraums vom 29. Oktober 2020 und 6. November 2020 teilt die Compleo Charging Solutions AG (Ansprechpartner: Peter Gabriel; +49 231 534923874) mit, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager die Greenshoe-Option am 16. November 2020 teilweise ausgeübt hat und der Stabilisierungszeitraum damit endete. Die dem Stabilisierungsmanager eingeräumte Greenshoe-Option zum Erwerb von bis zu 216.000 Stückaktien zum Angebotspreis wurde im Umfang von 147.048 Stückaktien ausgeübt. Der Stabilisierungsmanager hat während des Stabilisierungszeitraums die folgenden Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt: