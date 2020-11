Zwei Wochen nachdem China seinen Entwurf für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den nächsten fünf Jahren bis 2025 vorgestellt hatte, präsentierten führende chinesische Politiker am Samstag relativ konkrete Pläne und Ziele für den Wirtschaftsgürtel am Jangtse-Fluss.

