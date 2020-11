„China lacht über unsere Impfstoffmeldung“

Vor einer Woche haben die Firmen Biontech und Pfizer mit ihrer Erfolgsmeldung in Sachen Corona-Impfstoff für Aufsehen gesorgt. Heute zieht US-Konkurrent Moderna nach. Manche Börsenkurse reagierten mit regelrechte Raketenstarts. Andere Aktien verloren dagegen. Was steckt dahinter? Wie berechtigt sind die Hoffnungen an den Impfstoff? Und hat damit die Jahresendrally begonnen? Darüber sprechen die die ntv-Moderatoren Raimund Brichta und Etienne Bell in dieser aktuellen Folge von „Brichta und Bell – Wirtschaft einfach und schnell“.

