Endeavour Silver - Auf dem Weg an die Spitze - Interview mit dem CEO von Endeavour Silver Brad Cooke.

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Endeavour Silver Corp. ist ein erfolgreiches mittelgroßes Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Derzeit treibt Endeavour das Projekt Terronera in Richtung der Entwicklung voran und prüft sein Portfolio an Explorations- und Entwicklungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel näher zu kommen, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen schafft einen Mehrwert für alle Investoren. CEO Brad Cooke

Was sind der Fokus und das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens?

Endeavour ist ein breit aufgestelltes Silberminen-unternehmen mit drei operativen Minen und einer branchenführenden organischen Wachstums-Pipeline bestehend aus mehreren Explorations- und Entwicklungs- projekten. Unser Fokus fußt auf vier Säulen:

Vervollständigung der betrieblichen Maßnahmen in unseren produzierenden Minen, um die Betriebskosten weiter zu senken und den freien Cashflow zu steigern. Entwicklung des Projekts Terronera zu unserer vierten, größten und ertragreichsten Mine (zugleich eine der kostengünstigsten Minen im Silbersektor), um effektiv unsere Produktionsleistung zu verdoppeln und gleichzeitig die Kosten zu halbieren. Verlängerung der Lebensdauer unserer drei produzierenden Minen durch zusätzliche Erschließungen, um die Ressourcen auszuweiten. Entdeckung einer großen neuen Edelmetall-Liegenschaft in Chile, mit der wir unser Portfolio dreier erstklassiger Explorationsliegenschaften erweitern.

Was waren die Highlights im Jahr 2020?

Das Unternehmen produzierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2,4 Millionen Unzen Silber und 24.553 Unzen Gold (4,4 Millionen Unzen Silberäquivalent), ungeachtet einer zweimonatigen Stilllegung im zweiten Quartal aufgrund einer Regierungsverfügung wegen der COVID-Pandemie. Endeavour ist auf dem richtigen Weg, seine ursprüngliche Produktionsleitlinie von mindestens 6,0 Millionen Unzen Silberäquivalenten für 2020 zu erfüllen.

Das dritte Quartal 2020 war ein Ausbruch für die finanzielle und operative Leistung von Endeavour. Endeavour produzierte im dritten Quartal des Jahres 1,8 Millionen Unzen Silberäquivalent, ein Anstieg von 6 % gegenüber dem dritten Quartal 2019, wobei die Kosten um 68 % auf US$ 3,69 pro Unze Silber und die Gesamtkosten um 19 % auf US$ 17,48 pro Unze Silber gesunken sind. Alle drei Minen erzielten im dritten Quartal 2020 einen erheblichen freien Cashflow. Aufgrund steigender Metallpreise und sinkender Betriebskosten stiegen der Umsatz um 29 % auf US$ 35,6 Mio., der Cashflow um 397 % auf US$ 10,3 Mio. und der Nettoertrag von einem Verlust von US$ 6,8 Mio. im dritten Quartal 2019 auf einen Gewinn in Höhe von US$ 0,5 Mio. im dritten Quartal dieses Jahres. Diese Zahlen beinhalten noch nicht die große Menge an Silber- und Goldbarren, die produziert und dem Metallbestand hinzugefügt wurden. Wenn das Unternehmen dieses Metall verkauft hätte, läge sein bereinigter Nettogewinn bei US$ 10,2 Mio.

Im Juli 2020 veröffentlichte Endeavour Silver eine endgültige Vor-Machbarkeitsstudie für Terronera, die auf einer Produktionskapazität von 1.600 Tonnen pro Tag basiert. Die Mine wird bei einer Mindestlebensdauer von zehn Jahren geschätzte 3,0 Millionen Unzen Silber und 33.000 Unzen Gold produzieren; dies bei einer jährlichen Produktionsleistung Silberäquivalent in Höhe von 5,9 Millionen Unzen. Die anfänglichen Kapitalkosten wurden auf US$ 99,0 Mio. geschätzt verbunden mit zusätzlichen US$ 60,0 Mio. an Kapital für die Zeit, in der die Mine in Betrieb ist.

Es wird erwartet, dass die Betriebskosten zu den niedrigsten im ganzen Silberbergbausektor gehören mit Barkosten in Höhe von fast US$ 0 pro Unze Silber und Gesamtkosten von US$ 2,10 bereinigt um den Ertrag der Goldnebenprodukte. Basierend auf Metallpreisen von US$ 15,97 pro Unze Silber und US$ 1.419 pro Unze Gold erzielt das Terronera-Projekt solide wirtschaftliche Renditen, einschließlich eines Kapitalwertes nach Steuern (NPV) in Höhe von US$ 137 Mio., einer internen Rendite (IRR) von 30,0 % und einer Amortisationsdauer von 2,7 Jahren. Bei den aktuellen Metallpreisen von US$ 1.950 pro Goldunze und US$ 26 pro Silberunze verbessern sich diese wirtschaftlichen Renditen auf einen NPV von US$ 350 Mio., eine IRR von 65 % und eine Amortisation von 1,1 Jahren, was einen geschätzten Cashflow nach Steuern von US$ 57 Mio. jährlich erzeugt.

Im September 2020 wurde Wood plc. beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für Terronera vorzubereiten. Diese soll bis Mitte 2021 zu einem Preis von US$ 1,5 Mio. fertiggestellt sein. Endeavour hat bereits ein Projektentwicklungsteam eingestellt und alle behördlichen Genehmigungen liegen vor. Sobald im Jahr 2021 eine Produktionsentscheidung getroffen sein wird, dauert der Bau der Mine etwa 18 Monate, so dass 2023 die Produktion beginnen kann. Wenn erst einmal die Produktion begonnen hat, bietet Terronera das Potenzial, die Produktionsleistung des Unternehmens zu verdoppeln und die zusammengefassten Betriebskosten zu halbieren.

Was sind die Meilensteine und Ziele für 2021?

Zu den kurzfristigen Katalysatoren des Unternehmens zur Steigerung des Unternehmenswertes im Jahr 2021 gehören:

Der Betrieb der drei Minen bei nahezu vollständiger Auslastung, um die Metallproduktion zu maximieren und die Betriebskosten zu minimieren. Das Management erwartet, dass die Produktion im Jahr 2021 über der des Vorjahres liegen wird.

Fertigstellung der Machbarkeitsstudie, Absicherung der Fremdfinanzierung und Baubeginn des Terronera-Projekts.

Offensives Bohrprogram bei den Minen Guanacevi und Bolanitos sowie den Projekten Terronera und Parral, um die Ressourcen zu erweitern.

Abschluss des Phase-1-Bohrprogramms auf dem Projekt Paloma und Beginn der Bohrungen beim Projekt Aida in Chile, um eine erstklassige Erschließung zu tätigen.

Wie würden ein höherer Gold- und Silberpreis Ihrem Unternehmen zugutekommen?

Allen Bergbauunternehmen kommt der Rückenwind höherer Metallpreise zugute, aber Endeavour ist eines der wenigen Unternehmen mit sinkenden Betriebskosten, sodass unser Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital in Bezug auf den zunehmenden Cashflow zu den besten in der Branche gehört. Höhere Metallpreise machen auch die Bedingungen für die Fremdfinanzierung für Terronera attraktiver.

Und nicht zuletzt, weil Endeavour nur Silber und Gold und keine unedlen Metalle produziert, verfügt das Unternehmen über eine branchenführende Hebelwirkung bzw. ein Beta unseres Aktienkurses im Verhältnis zum Silberpreis, was bedeutet, dass wir die Peer Group übertreffen sollten.

Nennen Sie die drei wichtigsten Gründe für Ihr Unternehmen:

Endeavour bietet seinen Aktionären einen stark zunehmenden Cashflow, nicht nur dank steigender Metallpreise, sondern auch aufgrund sinkender Betriebskosten.

Sie profitieren auch vom branchenführenden, organischen Wachstumsprofil des Unternehmens mit nicht nur einer, sondern zwei neuen Erschließungen, die entwickelt werden können, um eine zukünftige stärkere Produktionsleistung voranzutreiben.

Endeavour bietet seinen Anlegern das Aufwärtspotenzial für neue erstklassige Liegenschaft in Chile. All dies führt zu einer branchenführenden Hebelwirkung bei Ergebnis, Produktion und Ressourcenwachstum.

SDR Fazit

Endeavour Silver - Auf dem Weg an die Spitze. Das Unternehmen strebt den Sprung an, vom einem mittelgroßem zu einem Top-Produzenten (Seniorproducer) zu werden. Das Potential besteht und wir trauen dem Team um CEO Brad Cooke den Schritt an die Spitze zu.

Vielen Dank für das Interview

