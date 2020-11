Fast schon routinemäßig kommen an Montagen Hoffnungs-Meldungen - so wie heute von Moderna. Wird jetzt bald alles gut? Die Aktienmärkte preisen bereits die volle Rückkehr zur Normalität ein, aber das ist sehr unwahrschein

Fast schon routinemäßig kommen an Montagen Hoffnungs-Meldungen - so wie heute von Moderna. Wird jetzt bald alles gut? Die Aktienmärkte preisen bereits die volle Rückkehr zur Normalität ein, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Sollten die Impfstoffe zugelassen werden, ändert das zunächst nichts daran, dass das Problem mindestens bis Frühling bleibt (schon weil der Impfstoff zuvor nicht in der Masse verteilt werden kann). Kehren dann die am schwersten getroffenen Branchen wieder zu dem Vor-Coronazustand zurück? Eher unwahrscheinlich (vor allem Flugindustrie etc.). Die Aktienmärkte stehen überwiegend jetzt sowieso schon höher als vor der Coronakrise, aber die Wirtschaft wird auch mit einem Impfstoff nicht stärker sein als vor der Krise. Gewinnmitnahmen erscheinen zunehmend wahrscheinlich..

