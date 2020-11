Die Brattle Group erweitert ihr Wettbewerbsangebot um vier neue Ökonomen in Brüssel

Brüssel (ots/PRNewswire) - Die Brattle Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&

Wettbewerbsökonomen der Wettbewerbsberatung Hexagon Economics dem Brüsseler Büro

des Unternehmens beigetreten sind. Laurent Eymard ist als Principal,

Jean-Gabriel Despeyroux als Senior Associate, Dr. Bernhard Enzi als Associate

und Dorien Thomaes als Research Analyst beigetreten.



"Wir freuen uns, diese talentierten Ökonomen in unserem europäischen

Wettbewerbsteam willkommen zu heißen", teilte Brattle-Chef und Brüsseler

Büroleiter Konstantin Ebinger mit. "Laurent und seine Kollegen sind eine

hervorragende Ergänzung für unsere Brüsseler Gruppe, unter anderem mit ihrer

Expertise in den Bereichen Fusionen, staatliche Beihilfen und Zivilprozesse. Ihr

Beitritt verbessert unser Angebot für französische Kunden und ermöglicht es uns,

im Zuge des weiteren Ausbaus unserer globalen Wettbewerbsplattform

Dienstleistungen in einem breiteren Spektrum von europäischen Angelegenheiten

mit mehreren Gerichtsbarkeiten anzubieten."





"Das Team von Hexagon Economics hat bei Brattle ein wunderbares neues Zuhausegefunden", fügte Herr Eymard hinzu. "Die globale Plattform von Brattleermöglicht es uns, auf unseren bestehenden Kundenangeboten in ganz Europaaufzubauen und gleichzeitig in neue Bereiche zu expandieren, wie zum Beispiel inden französisch-kanadischen Markt. Wir freuen uns auf viele Jahrekontinuierlichen Wachstums und gemeinsamen Erfolgs."Vor der Gründung von Hexagon im Jahr 2019 war Herr Eymard zwölf Jahre bei MAPPEconomics tätig (davon zwei Jahre als Partner). Sein Hauptaugenmerk liegt aufdem französischsprachigen Markt in Europa, vor allem in Frankreich und Belgien.Herr Eymard berät Kunden bei der Anmeldung komplexer Fusionen bei denWettbewerbsbehörden, insbesondere in Fällen, die eine Analyse der lokalenWettbewerbsdynamik oder der Angebotsdaten erfordern. Er verfügt über umfassendeErfahrungen in zahlreichen Sektoren, darunter Telekommunikation, Luftverkehr undschnelldrehende Konsumgüter. Seine Erfahrung umfasst die Arbeit sowohl fürBeklagte als auch für Kläger in hochkarätigen Rechtsstreitigkeiten überabgestimmte Verhaltensweisen und komplexe Fragen des Missbrauchs einermarktbeherrschenden Stellung.Jean-Gabriel Despeyroux konzentriert sich auf Fusions-, Kartell- undSchadensersatzfragen vor der Europäischen Kommission, der französischen Autorité