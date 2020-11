Canarc schließt eine zweite Finanzierungstranche in Höhe von CAD$ 5,2 Millionen von insgesamt einer CAD$ 8,4 Millionen Privatplatzierung ab, einschließlich einer Lead-Investition von Eric Sprott

Vancouver, Kanada - 16. November 2020 - Canarc Resource Corp. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CAN) („Canarc“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es die zweite und letzte Tranche in Höhe von CAD$5,2 Millionen seiner Privatplatzierung von CAD$8,4 Millionen abgeschlossen hat, die zuvor von Canarc in Pressemitteilungen vom 19. August 2020, 3. September 2020 und 21. Oktober 2020 angekündigt wurde.

Die zweite Tranche der Privatplatzierung bestand aus der Ausgabe von 65 Millionen Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von CAD$0,08 pro Einheit mit einem Gesamterlös von CAD$5,2 Millionen (das „Angebot“). Die zweite Tranche bestand aus der Ausgabe von 5,4 Millionen Einheiten an bestimmte Insider des Unternehmens (die „Ausgabe“), einschließlich der Beteiligung von Canarcs Vorsitzendem, Bradford Cooke, für 2,0 Millionen Einheiten, zusätzlich zu den 3,0 Millionen Einheiten, die er in der ersten Tranche erwarb, um seine ca. 4%ige Beteiligung am Unternehmen aufrechtzuerhalten. Die Aktionäre des Unternehmens genehmigten das Angebot am 19. Oktober 2020.

Gemäß dem Angebot besteht jede Einheit aus einer Stammaktie von Canarc („Stammaktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von CAD$0,13 zu erwerben. Wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittspreis der Canarc-Stammaktien während eines Zeitraums von 10 aufeinander folgenden Handelstagen gleich oder höher als CAD$0,20 ist, hat Canarc das Recht, das Ablaufdatum der Warrants zu beschleunigen, indem es die Warrant-Inhaber schriftlich darüber informiert, dass die Warrants an dem Datum ablaufen, das 30 Tage nach dem Datum liegt, an dem Canarc die Warrant-Inhaber benachrichtigt hat. Für bestimmte Teile des Angebots waren Findergebühren in Höhe von 6 % in bar und in Warrants zu zahlen, wobei die Findergebühren-Warrants die gleichen Bedingungen wie die dem Angebot zugrunde liegenden Warrants hatten.