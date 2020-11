Aimondo AG auf Internationalisierungskurs - Norditalien macht den Anfang

Düsseldorf (ots) - Ein Feuerwerk guter Nachrichten bestimmt das vierte Quartal

der Spezialisten für Künstliche Intelligenz für den Onlinehandel. Gemeinsam mit

der Muttergesellschaft, der Schweizer Aimondo AG erfüllt das Unternehmen sein

Versprechen zur Internationalisierung. Im italienischen Bozen ist die Aimondo

Italia S.R.L. nun eingetragen. Auch für die Schweiz, Österreich und

Großbritannien wurden Vertriebsverträge abgeschlossen. Die deutsche Aimondo GmbH

und technisches Herz der Gruppe erfährt eine massive Stärkung dadurch, daß die

Aimondo AG per Bareinlage zusätzlich 1,475 Mio Euro haftendes Kapital einlegt.



Geschäftsführer Heinrich Müller sieht darin den Beweis für den unbedingten

Willen, in den kommenden Monaten die Globalisierung massiv voran zu treiben.

Zunächst in den europäischen Nachbarländern und bald auch in Übersee: "Unser

Schweizer Verwaltungsrat lenkt die Gruppe mit ruhiger Hand konsequent durch

unruhige Zeiten. Wo andere Schwierigkeiten durch die weltweite Pandemie erleben,

erfahren wir den enormen Zuwachs am nochmals gesteigerten Aufschwung des

Onlinehandels und wachsen exponentiell daran mit. Im deutschen Sprachraum macht

sich das bereits massiv bemerkbar - und auch in anderen Ländern verkörpern wir

erfolgreich die Technologieführerschaft."







Der Top-Manager und international erfahrene Marketing-Profi nutzt das eigene

Netzwerk und die Kontakte, die Investoren aber auch Kunden bereitwillig zur

Verfügung stellen. Er hat konkrete Pläne, Vertriebspartnerschaften einzugehen

und diese bei erster Gelegenheit in Beteiligungen der Aimondo AG umzuwandeln.

Österreich und Großbritannien werden nach Italien die nächsten Meilensteine.



Die Tatsache, dass nun mit dem Segen der deutschen BaFin bereits vor dem

geplanten Börsengang Aktien der Aimondo AG öffentlich angeboten werden, passt in

das internationale Bild. Neben den Privatplatzierungen sind jetzt

Partizipationsscheine in begrenzter Menge öffentlich verfügbar.



Als Investor-Relation-Berater wurden britische Profis aus der Finanzmetropole

London gewonnen, die sich bereits als Royal Capital Management einen

vorbildlichen Namen für die Platzierung junger Unternehmen gemacht haben.

Gemeinsam mit der Schweizer Treuhandgruppe Nef Consulting AG unter der

persönlichen Leitung des Gründers Patrick Nef bilden sie künftig die

zuverlässige Basis für eine professionelle Abwicklung der Platzierung von

Aimondo AG Partizipationsscheinen. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 wird

nach Plänen des Aimondo-Managements mit der Börsenplatzierung Kapital gesichert.

Sie wird als Katalysator für die angestrebte Spitzenposition als

Service-Provider für die Onlinegrößen dieser Welt dienen. Mit Künstlicher

Intelligenz ist die hyperautomatisierte Preisgestaltung eine tragende Säule der

gesamten Online-Wirtschaft.



René Grübel, Schweizer Vorsitzender des Aimondo AG Verwaltungsrates fasst

überzeugend zusammen: "Wir von Aimondo leben Europa, plus der Schweiz und dem

Vereinigten Königreich. Deutsche Avantgarde-Technik, Britisches Finanz-Know-How,

Schweizer Präzision und Finanz-Expertise plus die Agilität der einzelnen

europäischen Länder bilden den Zellkern eines der wichtigsten Elemente des

Handels im Global Village - die Aimondo Price-Machine. Unser Team ist inzwischen

vollkommen ortsunabhängig und hat sich in Düsseldorf ein perfektes zentrales

Zuhause geschaffen. Investoren sind dort willkommene Gäste. KI,

Cloud-Infrastruktur, SaaS und selbstlernende Algorithmen - das sind die Zutaten

für das nächste große Ding."



