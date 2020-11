NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen weiteren aussichtsreichen Corona-Impfstoff hat dem Dow Jones Industrial am Montag erneut einen Rekord beschert. Der bekannteste US-Aktienindex kletterte bis auf 29 942 Punkte, womit er seine bisherige, erst eine Woche alte Bestmarke knapp hinter sich ließ. Auf den Sprung über die viel beachtete 30 000-Punkte-Marke müssen die Anleger aber weiter warten - zuletzt stand noch ein Plus von 1,12 Prozent auf 29 810,87 Punkte zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,69 Prozent auf 3609,89 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte indes nur einen Kurszuwachs von 0,23 Prozent auf 11 965,16 Zähler.