Grande West wird am 23. November die Ergebnisse des dritten Quartals 2020 und Produktdetails zum Vicinity Elektrofahrzeug bekannt geben

Vancouver, British Columbia - Grande West Transportation Group Inc. (TSXV: BUS) (OTCQX: GWTNF) (FRA: 6LG) - 12. November 2020: ("Grande West" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen zum Verkauf in Kanada und den Vereinigten Staaten, freut sich bekannt zu geben, dass die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020 nach Börsenschluss am Montag, 23. November 2020, veröffentlicht werden.

Eine Telefonkonferenz für interessierte Zuhörer findet am Dienstag, den 24. November um 11:00 Uhr EST statt. Die Einwahlnummer ist (877) 407-0782 oder (201) 689-8567 (international), der Webcast kann unter https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2233/38806 abgerufen werden. Eine Wiederholung des Calls wird 30 Tage lang unter dem Webcast-Link oder unter der Rufnummer (877) 481-4010 und Eingabe der PIN-Nummer 38806 verfügbar sein.

Das Management freut sich auf die Besprechung der Finanzzahlen des dritten Quartals, auf Aktualisierungen der aktuellen Lieferung von neunzig Vicinity-Bussen in die USA und auf eine Diskussion über das neue Elektrofahrzeug Vicinity LT. Die Spezifikationen und der detaillierte Überblick für das EV werden vor der Markteröffnung am Dienstag bekannt gegeben.

Über Grande West Transportation Group

Grande West Transportation ist ein kanadisches Unternehmen, das mittelgroße Mehrzweck-Transitfahrzeuge für öffentliche und gewerbliche Unternehmen konzipiert und konstruiert. Grande West arbeitet mit erstklassigen Fertigungspartnern zusammen, um den speziell für diesen Zweck gebauten Vicinity-Schwerlastbus zu produzieren, der mit sauberen Diesel-, Gas- und CNG- [Erdgas-] Antriebssystemen erhältlich ist. Der Vicinity LT EV mit elektrischem Antriebssystem ist für Lieferungen im Jahr 2021 verfügbar.

Das Unternehmen beliefert sehr erfolgreich kanadische städtische Verkehrsbetriebe und private Betreiber mit neuen Bussen. Grande West erfüllt die Buy-America-Zertifizierung und verfolgt mit einer starken Vertriebskette in den USA aktiv Möglichkeiten im Betrieb öffentlicher und privater Verkehrsflotten, die von den Fahrzeugen von Grande West profitieren würden.

www.grandewest.com

Bei IR-Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paradox Public Relations Inc.

Karl Mansour