CAE fait l’acquisition de Flight Simulation Company

Élargissement du marché potentiel de clients de CAE y compris les transporteurs de fret commerciaux

Faible niveau de complexité d’intégration au sein du réseau de centres de formation Européen de CAE

MONTREAL, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (NYSE : CAE; TSX : CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui qu’elle a acquis la totalité des actions émises et en circulation de Flight Simulation Company B.V. (« FSC ») pour une contrepartie en espèces totalisant environ 70 M€ (environ 108 M$ CA) versée aux vendeurs, et calculée en fonction d’une valeur d’entreprise de 100 M€ (environ 155 M$ CA).

Cette acquisition accroît la capacité de CAE à offrir des services de formation aux clients exerçant leurs activités en Europe, notamment les compagnies aériennes et les transporteurs de fret. Elle lui permet de profiter d’un bassin de clients élargi et de tirer parti d’une entreprise bien établie qui se spécialise dans la formation périodique et qui complète grandement le réseau de CAE. FSC, qui est établie à Amsterdam, possède une flotte moderne de simulateurs de vol construits par CAE ainsi que des dispositifs de formation, soit neuf simulateurs de vol pour avions à fuselage étroit B737 et A320, deux simulateurs de vol pour avion à large fuselage et un pour jet régional. Cette acquisition est conforme aux critères d’acquisition internes de CAE et à ses priorités en matière de répartition du capital, s’apparentant à ses autres acquisitions complémentaires récentes, et devrait avoir un effet positif sur le bénéfice de CAE à compter de son premier exercice complet.

« CAE, qui dispose de solides ressources en capital, est en bonne position dans le contexte actuel pour accroître sa présence sur le marché à l’aide d’acquisitions ciblées fondées sur la valeur. L’acquisition de FSC permettra à CAE de servir encore mieux ses clients et d’élargir son marché potentiel », a affirmé Marc parent, président et chef de la direction de CAE.

À propos de Flight Simulation Company

FSC, fondée en 2005, est établie à Amsterdam, près de l’aéroport Schiphol. Cette société fournit des solutions de formation globales ainsi que les services de dotation en instructeurs. Elle exerce ses activités depuis une installation comportant 12 baies munis de simulateurs de vol pour Airbus A320, Boeing B737, Boeing B747, Boeing B787 et Embraer E190. www.fsctraining.com