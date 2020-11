U.S. Bank erweitert Angebot im Bereich Global Fund Services und eröffnet Niederlassung in Luxemburg

Didier Delvaux, der Anfang des Jahres als Leiter für Luxemburg zur U.S. Bank kam, wird das Büro führen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsverwaltung und -verwahrung. Bevor er zur U.S. Bank kam, war Delvaux bei State Street, wo er Leiter der Fondsverwaltung war, und davor war er Chief Operating Officer für Luxemburg und Irland.

Die U.S. Bank gab heute die Eröffnung ihrer Niederlassung in Luxemburg bekannt, die Fondsbuchhaltung und -verwaltung, Domizilierung, Depot- und Verwahrungsdienstleistungen für in Luxemburg domizilierte Fonds anbietet.

„Beim Ausbau unseres Geschäftsbereichs Global Fund Services ist es unser Ziel, die Anforderungen unserer Kunden mit unseren anpassungsfähigen Serviceangeboten, modernsten digitalen Tools und einem beispielhaften Kundenservice zu erfüllen“, sagte Delvaux. „Kunden wünschen sich Fachkompetenz, der sie vertrauen können; sie wollen einen Anbieter, der die Branche, die Investitionen und ihre Ziele genau versteht. Angesichts der Komplexität und Volatilität des derzeitigen Regulierungs- und Marktumfelds ist es für Kunden von entscheidender Bedeutung, einen Anbieter zu finden, der mit den lokalen regulatorischen Besonderheiten umfassend vertraut ist.

„Anfangs werden wir uns auf privates Beteiligungskapital und private Schuldtitelfonds, Bereiche, in denen unsere Kompetenzen am Markt unübertroffen sind, konzentrieren. Wir engagieren uns langfristig am luxemburgischen Markt, wie unser brandneues Büro im Finanzzentrum Kirchberg verdeutlicht.“

Die U.S. Bank ist seit mehr als 14 Jahren in Europa vertreten und verfügt über zehn Niederlassungen mit mehr als 2.800 Mitarbeitern. Der Geschäftsbereich Investment Services der U.S. Bank verwahrt bzw. verwaltet weltweit ein Vermögen von mehr als 7,7 Billionen US-Dollar. Neben alternativen Investment- und Fondsverwaltungsdienstleistungen bietet sie auch Investmentdienstleistungsprodukte wie Verwahrung, umfangreiche Depot- und globale Unternehmenstreuhandprodukte an, einschließlich strukturierter Finanzierungen sowie herkömmlicher Schuldverschreibungen und besicherter Darlehensverbindlichkeiten.

Delvaux fügte hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, in der Branche einen guten und ethischen Ruf zu pflegen. Mit 50 Jahren Erfahrung im Fondsverwaltungsgeschäft, gestützt durch die Stärke der fünftgrößten Geschäftsbank der USA, bietet die U.S. Bank ihren Kunden ein Serviceniveau und eine Finanzkraft, mit der nur wenige in der Branche mithalten können.“