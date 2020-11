HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zum Buß- und Bettag:

"Entstanden ist das Ganze 1995, als in allen Bundesländern außer Sachsen dieser evangelische Feiertag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde - zur Mitfinanzierung der Pflegeversicherung. Bayern ging damals einen besonders seltsamen Weg: Der Buß- und Bettag verlor den Status Feiertag, blieb jedoch schulfrei, damit die evangelischen Kinder in den Gottesdienst gehen können. Was nicht mehr als ein frommer Wunsch ist. Dieser Zwitter-Tag sorgt auch heuer für Verdruss - obwohl doch das Corona-Jahr die Top-Chance geboten hätte, ihn endlich komplett abzuschaffen: Die Politik betont gerne, dass jeder Präsenz-Schultag wichtig sei und die Kinder trotz Pandemie ein Recht auf Bildung hätten. Warum wurde dann dieser Mittwoch nicht zum zusätzlichen Schultag gemacht? Das wäre leicht organisiert, weil die Lehrer nur unterrichtsfrei, aber nicht dienstfrei haben."/yyzz/DP/fba