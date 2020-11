'Lonely Planet' kürt keine Top-Ziele 2021 - stattdessen 30 Projekte

LONDON (dpa-AFX) - Wegen der Coronavirus-Pandemie sieht "Lonely Planet" davon ab, für 2021 zehn Top-Städte, -Länder und -Regionen zu küren. Stattdessen wolle man "30 inspirierende Menschen, Reiseziele und Tourismusprojekte" mit Zukunft vorstellen, die die Reisebranche verändern. Darunter sind der Syrer Hesham Moadamani, der in Berlin auf Stadttouren (Refugee Voices Tours) Geschichte und Geschichten der Migration erläutert sowie das deutsch-holländische Paar Karl Krause und Daan Colijn, die in ihrem Blog "Couple of Men" die Welt für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, intersexuelle und queere Reisende (LGBTIQ) beleuchten. "Lonely Planets Best in Travel 2021" ist kein Buch, sondern eine Online-Kampagne der Reiseführermarke.

Im Reisebuch "Lonely Planets Best in Travel 2020" war noch ohne Corona-Kenntnis Salzburg als Top-Reisestadt fürs Jahr verkündet worden, vor allem wegen des 100. Jubiläums der Festspiele. Bonn lag auf Rang fünf wegen Beethovens 250. Geburtstag./gth/DP/jha