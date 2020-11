^ DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges EVOTEC UND STORM THERAPEUTICS NUTZEN INDIGO-PLATTFORM, UM ONKOLOGIE-PROJEKT IN RICHTUNG KLINISCHER STUDIEN VORANZUBRINGEN

EVOTEC UND STORM THERAPEUTICS NUTZEN INDIGO-PLATTFORM, UM ONKOLOGIE-PROJEKT IN RICHTUNG KLINISCHER STUDIEN VORANZUBRINGEN

---------------------------------------------------------------------------

* STORMS FIRST-IN-CLASS KANDIDAT FÜR KLINISCHE STUDIEN GEGEN EINE RNA-METHYLTRANSFERASE ZUR ANWENDUNG BEI KREBS WURDE MITHILFE VON EVOTECS WIRKSTOFFFORSCHUNGSPLATTFORM IDENTIFIZIERT



* DURCH DEN EINSATZ VON EVOTECS INTEGRIERTER PLATTFORM ZUR IND-EINREICHUNG, INDIGO, WIRD STORM DIE SUBSTANZ IN RICHTUNG KLINISCHER STUDIEN WEITERENTWICKELN



Hamburg, 17. November 2020:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass STORM Therapeutics ("STORM") im Rahmen der Kooperation die Substanz STC-15 als einen first-in-class Entwicklungskandidaten ausgewählt hat. STORM ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung niedermolekularer Therapien zur Modulierung der RNA-Epigenetik konzentriert. STORM wird nun Evotecs einzigartige integrierte INDiGO-Plattform zur Beschleunigung von IND-Prozessen einsetzen, um STC-15 für einen IND-Antrag in 2021 voranzutreiben.



STORM entdeckte STC-15, einen oral bioverfügbaren, niedermolekularen Inhibitor des Enzyms METTL3, der bei der Modulierung der RNA-Epigenetik ansetzt, mit der Hilfe von Evotecs präklinischer

Wirkstoffforschungsplattform. STC-15 verfügt über einen völlig neuen Wirkmechanismus zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämie ("AML") und anderer solider und hämatologischer Krebserkrankungen.

STORM ist im Bereich der RNA-Modulierung weltweit führend und hat den Proof-of-Concept des ersten RNA-Methyltransferase-Hemmers in vivo in relevanten Tiermodellen für myeloide und solide Tumore erbracht. METTL3 ist eines von zwei Programmen der STORM-Plattform, die bereits in vivo-Aktivitäten

gezeigt haben.



Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Die Zusammenarbeit mit STORM verstärkt sich immer weiter und ist ein hervorragendes Beispiel für die Fähigkeit Evotecs, die Erforschung neuartiger und spannender Biologie für ein Höchstmaß an Innovation zu unterstützen und gleichzeitig durch schnelle und nahtlose Integration vom Target bis zur Investigational New Drug (IND) eine effiziente Leistung zu erbringen."