Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt drei Gewerbeobjekte in Metzingen, Sembach und Gevelsberg für insgesamt TEUR 17.300



Rostock, 17. November 2020 - Die Deutsche Industrie REIT AG (ISIN DE000A2G9LL1) erwirbt drei Gewerbeobjekte in Metzingen, Sembach und Gevelsberg



Die Stadt Metzingen (Baden-Württemberg) ist ca. 30 km südlich der Landeshauptstadt Stuttgart gelegen und ist überregional insbesondere für zahlreiche Factory-Outlets der Modebranche bekannt. Die akquirierte Logistikimmobilie verfügt über ein automatisches Hochregallager sowie einem intrigierten mehrstöckigen Bürotrakt. Das Objekt wird aktuell ausschließlich an ein bekanntes international agierendes Modenunternehmen mit Sitz in Metzingen vermietet und als Distributionshub verwendet. Die Büroflächen werden aktuell für firmeninterne Ausstellungen und Kreativabteilungen genutzt. Die vermietbare Gesamtnutzfläche der ca. 13.286 m² Grundstücksfläche messenden Liegenschaft beträgt insgesamt rd. 16.676 m². Die Jahresnettokaltmiete der laufenden Mietverhältnisse liegt aktuell bei rd. TEUR 517, die gemittelte Mietvertragsrestlaufzeit liegt bei rd. 8,1 Jahren. Der Kaufpreis der Transaktion betrug TEUR 5.500, was zu einer Bruttoanfangsrendite von rd. 9,4% führt.



Bei der Liegenschaft in Sembach bei Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) handelt es sich um einen Gewerbepark, der über eine Gesamtmietfläche von ca. 16.100 m² auf einem rd. 20.800 m² großen Grundstück verfügt. Die Lage befindet sich in unweiter Entfernung zum Autobahnkreuz A63/A6 und bietet somit eine vorteilhafte Anbindung nach Kaiserslautern und Mannheim. Die Jahresnettokaltmiete von rd. TEUR 439 setzt sich überwiegend aus zwei Ankermietverhältnissen zusammen. Die Mieter sind im Maschinen- & Anlagenbau bzw. in der Kunststoffverarbeitung tätig. Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei 12,5 Jahren, der Leerstand lediglich bei 4,4%. Der Kaufpreis beläuft sich auf TEUR 4.800, was zu einer Anfangsverzinsung von rd. 9,1% führt.



Die Stadt Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen) liegt rd. 18 km nordöstlich von Wuppertal. Hier konnte ein Gewerbepark mit einer Gesamtmietfläche von ca. 25.480 m² erworben werden. Das rd. 33.169 m² große Grundstück zeichnet sich durch eine sehr gute überregionale Verkehrsanbindung über die A1 in das Ruhrgebiet aus. Der Mietermix ist mit insgesamt 76 Mietverhältnissen breit diversifiziert und bietet mit einem Leerstandsanteil von rd. 20% weiteres Nachvermietungspotenzial. Die Jahresnettokaltmiete liegt bei rd. TEUR 700, die WALT bei ca. 4,2 Jahren. Die Liegenschaft konnte für einen Kaufpreis von TEUR 7.000 akquiriert werden, woraus sich eine Anfangsrendite von rd. 10% ergibt.



