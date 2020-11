DGAP-News VIB Vermögen errichtet Logistikhalle mit 11.000 Quadratmetern in Nürnberg (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 17.11.2020, 07:30 | 7 | 0 | 0 17.11.2020, 07:30 | VIB Vermögen errichtet Logistikhalle mit 11.000 Quadratmetern in Nürnberg ^

VIB Vermögen errichtet Logistikhalle mit 11.000 Quadratmetern in Nürnberg Neuburg/Donau, 17. November 2020 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, erweitert das Objekt in Nürnberg, Beuthener Straße durch die Eigenentwicklung einer Logistikhalle um rund 11.000 Quadratmeter. Der für Logistikunternehmen sehr attraktive Grundig Gewerbepark liegt in der Innenstadt Nürnbergs, dem Herz der Metropolregion Nürnberg. Beim ursprünglichen Erwerb im Jahr 2012 verfügte das Gelände über eine vermietbare Fläche von rund 85.000 Quadratmetern. Nach verschiedenen Erweiterungen und der Fertigstellung der neuen Halle wird die gesamte vermietbare Fläche auf dem Areal bei fast 100.000 Quadratmetern liegen. Für die hinzukommende Nutzfläche von rund 11.000 Quadratmetern konnte bereits jetzt ein langfristiger Mietvertrag mit einem bonitätsstarken Mieter aus der Logistikbranche abgeschlossen werden. Das Objekt wird zum Ende dieses Jahres an den Mieter übergeben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Projektentwicklung unsere Präsenz an diesem attraktiven Standort in der Metropolregion Nürnberg stärken und mit der Fertigstellung dieses Projekts unser Logistik-Portfolio weiter ausbauen können", erläutert der Vorstandsvorsitzende der VIB Vermögen AG Martin Pfandzelter.

VIB Vermögen AG

Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952

Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929

86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de

Profil der VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer

"Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

