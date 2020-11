---------------------------------------------------------------------------

Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft") leitet mit der heute beginnenden Bezugsrechtsperiode die Durchführung der nächsten Wachstumsfinanzierung ein. Dabei darf sich die Gesellschaft der Unterstützung ihres Ankeraktionärs sicher sein, der anstrebt, mit einem Volumen von bis zu EUR 20 Mio. an der Kapitalerhöhung teilnehmen zu wollen.

Mit der heute beginnenden, zweiwöchigen Bezugsperiode leitet die Gesellschaft die nächste Wachstumsfinanzierung ein. 1.579.455 Aktien werden zu einem Bezugspreis von EUR 29,00 und einem Bezugsverhältnis von 11:9 Bestandsaktionären zum Bezug angeboten.

Der Ankeraktionär der Gesellschaft, die Pelion Green Future GmbH, wird die Gesellschaft auch bei diesem nächsten Wachstumsschritt unterstützen. Die Pelion Green Future GmbH hat gegenüber dem Vorstand der Gesellschaft ihre Absicht erklärt, sich an der heute startenden Kapitalerhöhung erneut zu beteiligen. Dazu beabsichtigt der Ankeraktionär, in einem Volumen von bis zu EUR 20 Mio. an der Kapitalerhöhung teilnehmen zu wollen. 'In der aktuellen Entwicklungsphase unseres Unternehmens ist es für uns sehr wertvoll, mit der Pelion Green Future GmbH einen Ankeraktionär zu haben, der unsere Wachstumspläne unterstützt und unseren Kapitalmaßnahmen Transaktionssicherheit gibt" freuen sich die Vorstände, Dr. Martin Siddiqui und Christoph Strasser.

Die Stifel Europe Bank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien begleiten die Gesellschaft gemeinsam als Joint Global Coordinators.



Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein schrittweise wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind- und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.