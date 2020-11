Nach Soli-Entfall: Nettoplus jetzt geschickt für die Altersvorsorge nutze (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Für viele Deutsche entfällt ab dem 1. Januar 2021 der Solidaritätszuschlag. Das bedeutet für die meisten Bürgerinnen und Bürger ein deutliches Plus auf dem Gehaltszettel. Die Summe ist insgesamt beachtlich: laut Bundesregierung können 35,5 Millionen Deutsche fast 11 Milliarden Euro im Jahr einsparen. Doch was tut man am besten mit dem unverhofft gewonnenen Nettoplus am Ende des Monats? Damit das zusätzliche Geld sinnvoll genutzt und investiert werden kann - zum Beispiel für die Altersvorsorge - gibt CLARK praktische Tipps.

In die eigene Altersvorsorge investieren