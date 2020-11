Läuft doch: Costco schüttet mal wieder 10 Dollar Sonderdividende je Aktie aus

Die Zahlung erfolgt am 11. Dezember an die Aktionäre, die die Aktie zum Börsenschluss am 2. Dezember im Depot haben; Dividendenabschlag erfolgt am 1. Dezember.





Diese Sonderdividende ist die vierte in den letzten acht Jahren und wird das Unternehmen insgesamt rund $4,4 Mrd. kosten, doch CFO Richard Galanti sagte, die starke Bilanz ermögliche es, diese Dividende zu zahlen und gleichzeitig die finanzielle und operative Flexibilität zu bewahren, um Costcos Geschäft weltweit weiter auszubauen.





Disclaimer: Costco befindet sich auf meiner Beobachtungsliste und/ oder in meinem Depot/ Wiki.





[WKN: 888351] sorgt für Freude bei seinen Aktionären, denn die Geschäfte des Einzelhandelsgiganten laufen prächtig. So prächtig, dass er angesammeltes und überschüssiges Bargeld dazu verwenden will, seine Aktionäre mit einer Sonderdividende von $10 je Aktie zu beglücken, die zusätzlich zur regulären Quartalsdividende gezahlt wird.