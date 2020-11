Ölpreise legen zu - EIA erwartet Rückgang der US-Förderung

Anzeige

London 17.11.2020 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag leicht nach oben, gestützt von den jüngsten Prognosen zur Förderung in den USA und der Aussicht auf eine Impfung gegen SARS-Cov-2.



Die Energy Information Administration teilte am Montag mit, dass die Förderung von Öl aus Schiefervorkommen in den USA im Dezember um 139.000 Barrel/Tag sinken dürfte. Mit 7,51 Mio. Barrel/Tag läge die Förderung dann auf dem geringsten Niveau seit Juni.