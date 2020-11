Hinter der Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora Cannabis liegen ereignisreiche und im wahrsten Sinne des Wortes bewegende Handelstage.

Den Ausgang der US-Wahl lassen wir an dieser Stelle einmal beiseite. Der Wahlsieg Bidens, der zwar noch immer nicht in trockenen Tüchern ist, belebte den ganzen Cannabis-Sektor; so auch den Handel in der Aktie von Aurora Cannabis. Die Aktie haussierte. Kurzzeitig geriet sogar der Kursbereich von 20 CAD in den Fokus. Mittlerweile droht der Vorstoß, wieder vollends in sich zusammenzufallen.

Am 09.11. veröffentlichte das Unternehmen die Zahlen für das September-Quartal. Dieses ist gleichbedeutend mit dem 1. Quartal des Fiskaljahres 2021.

Um es kurz zu machen: Der Auftakt in das neue Geschäftsjahr gestaltete sich eher leidlich. Aurora Cannabis gab den Nettoumsatz im Septemberquartal mit 67,812 Mio. CAD an, nach 68,728 Mio. CAD im Vorquartal (Juni-Quartal 2020 gleichbedeutend mit dem 4. Quartal des Fiskaljahres 2020). Während Aurora Cannabis beim Umsatz dennoch für eine (kleine) positive Überraschung sorgen konnte, gestaltete sich die Ergebnisseite wieder einmal problematisch. Aurora Cannabis wies einen Nettoverlust aus fortgesetzten Geschäftsbereichen in Höhe von -107,160 Mio. CAD aus, nach -1,851 Mrd. CAD im Vorquartal (Q4/FJ 2020). Insgesamt betrug der Verlust im aktuellen Berichtszeitraum -109,526 Mio. CAD, nach -1,862 Mrd. CAD im Juni-Quartal. Das bereinigte EBITDA fiel ebenfalls negativ aus und wurde für das Septemberquartal mit -57,891 Mio. CAD angegeben, nach -32,263 Mio. CAD im Vorquartal. Die Aktie konnte das hohe Kursniveau nach Zahlenbekanntgabe nicht halten.

Zudem gab Aurora Cannabis kürzlich bekannt, die bereits zuvor angekündigte Kapitalmaßnahme (sh. letzte E-Mail-Ausgabe) abgeschlossen zu haben. Diese spülte dem Unternehmen einen Bruttoerlös von knapp 172,5 Mio. US-Dollar in die Kassen. Zunächst sollte diese „nur“ einen Umfang in Höhe von 150 Mio. US-Dollar haben. Der Aktienkurs reagierte entsprechend.

Aus charttechnischer Sicht droht die fulminante Zwischenrally zu verglühen. Bis auf über 18 CAD jagte die Aktie zunächst, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und sie erneut unter Druck setzten. Auch der eminent wichtige Kursbereich von 10,0 CAD hielt dem Druck nicht Stand. Damit rücken nun zwangsläufig die nicht minder wichtigen Kursbereiche um 7,5 CAD und um 5,0 CAD zur Disposition. Sollte es auch unter die 5,0 CAD gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Insgesamt ist von einer Fortsetzung des volatilen Handels auszugehen.