17.11.2020 / 08:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 6,00%-Anleihe von GECCI ab heute an der Börse Frankfurt kaufen: Aufbau eines cashflow-starken Wohnimmobilienportfolios

- Realisierung von Ein- und Mehrfamilienhäusern und langfristige Vermietung im Wege der Mietübereignung

- Gut planbare Mieterträge und hohe Cashflows für Zins- und Rückzahlung der Anleihe

Nettlingen, 17. November 2020: Die GECCI Gruppe realisiert Wohnimmobilien und generiert durch die langfristige Vermietung im Wege der Mietübereignung gut planbare Mieterträge. Den Bau der Ein- und Mehrfamilienhäuser finanziert GECCI über langfristige und sehr zinsgünstige Bank- und KfW-Darlehen sowie über Unternehmensanleihen. Ab heute kann die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289QS7) mit einem mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,00 % p.a. und einer Laufzeit von 7 Jahren an der Börse Frankfurt gekauft werden. Außerdem kann das Wertpapier weiterhin über das Online-Portal www.hinkel-anlagenvermittlung.de/gecci600 zum Festpreis von 100 % (zzgl. Stückzinsen) und ohne die sonst üblichen Transaktionsgebühren erworben werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf www.gecci-investment.de zur Verfügung.

"Mit uns investieren Anleger in den Aufbau eines cashflow-starken Wohnimmobilienportfolios und ermöglichen es Menschen, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Dabei verbindet Gecci jahrzehntelange Bauerfahrung, moderne Massivhäuser und eine einzigartige Erwerbsalternative", sagt Gerald Evans, Gründer der Gecci Gruppe. Er haftet als persönlich haftender Gesellschafter mit seinem Privatvermögen für die Anleihe. "Neben den Anleihemitteln stellen uns zwei Partner Kapital für unter 1,5 % p.a. zur Verfügung und bestätigen damit die Solidität unseres Geschäftsmodells. Teures Mezzanine-Kapital oder Private nutzen wir nicht."







