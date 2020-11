Toshiba ernennt Rance M. Poehler zum President und Chief Executive Officer für den Geschäftsbereich Retail Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions hat heute bekannt gegeben, dass Rance M. Poehler mit Wirkung vom 16. November 2020 als neuer President und Chief Executive Officer in das Unternehmen eintritt. Poehler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Auf- und Ausbau von Business-to-Business-Unternehmen an speziellen vertikalen Märkten, wie unter anderem dem Einzelhandel, wo er die Entwicklung von End-to-End-Lösungen für den allgemeinen Einzelhandel, Schnellrestaurants, das Gastgewerbe und andere Marktsegmente geleitet hat. In seiner Funktion wird er dafür verantwortlich sein, den kontinuierlichen Wandel des Unternehmens als zuverlässiger Anbieter von Einzelhandelslösungen für seinen großen und wachsenden Kunden- und Partnerstamm zu leiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201116006127/de/