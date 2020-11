Um satte 10 Prozent konnte die Aktie von BMW auf Sicht der vergangenen vier Wochen zulegen. Zum Vergleich: Der DAX steht aktuell dort, wo er in etwa auch schon vor vier Wochen stand. Dass das BMW-Papier in jüngster Vergangenheit auf der Überholspur unterwegs war, lag zum einen wohl daran, dass zyklische, sprich konjunktursensible Werte, wieder etwas mehr nachgefragt werden als noch vor Monaten. Zum anderen konnte die BMW Group im dritten Quartal von einer regional wieder erstarkenden Nachfrage profitieren. Gleichzeitig aber, so die Auskunft von BMW, bleiben Kosteneffizienz und Cash-Management entscheidend, um die weiterhin anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie mit ihren regional unterschiedlichen Ausprägungen bestmöglich zu stemmen.

Neben einer schwächeren Nachfrage infolge der Pandemie bewegt die Auto-Industrie ein weiteres Thema: die Transformation. Laut Medienberichten will BMW in den kommenden Jahren bis 2025 nicht weniger als 30 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung investieren, um für ihre Kunden die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Es geht schließlich darum, welcher Autobauer die Nase vorn haben wird bei emissionsarmen Innovationen. Es geht auch darum, Hardware und Software zusammenzuführen und zu beherrschen. Das alles kostet großes Geld – ehe es ganz großes Geld bringen kann. Zum Chart: Die BMW-Aktie sieht sich nun Widerständen gegenüber. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang das Jahreshoch von Anfang Januar bei 75,35 Euro sowie das Mehrmonatshoch von Dezember 2019 bei 77,06 Euro.