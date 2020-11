39. Internationale Buchmesse von Schardscha geht als erste globale Präsenzveranstaltung in einer Welt mit COVID-19 erfolgreich zu Ende

General picture from Sharjah International Book Fair 2020 (Photo - AETOSWire)

Die Sharjah Book Authority (SBA) wandelte die Herausforderungen infolge des weltweiten Coronavirus-Ausbruchs (COVID-19) in eine einmalige Gelegenheit um und stellte sicher, dass an einer der drei größten Buchmessen der Welt stattdessen die Freude am Lesen weiterverbreitet wurde und die SIBF 2020 als erste globale Fachmesse seit März dieses Jahres als Präsenzveranstaltung erfolgreich sein konnte.

Das gemischte Offline-/Online-Modell der SIBF 2020 unter dem Motto „Die Welt liest aus Schardscha“ bot 1024 Verlegern aus 73 Ländern die dringend notwendige kommerzielle Gelegenheit, einem Präsenzpublikum von 382.000 Menschen auf dem Messegelände Millionen von Titeln vorzustellen, darunter 80.000 Neuerscheinungen. Zur Gewährleistung der Sicherheit von Gästen, Besuchern und Ausstellern wurden während der gesamten Veranstaltung strenge Vorsichtsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den Bemühungen der Regierung der VAE durchgesetzt, um der Ausbreitung von COVID-19 entgegenzuwirken.

Auf kultureller Ebene spielte sich das vielseitige Messeprogramm auf der virtuellen Plattform „Sharjah Reads“ („Schardscha liest“) der SBA ab, wo 63.500 Interessierte aus aller Welt von bekannten Schriftstellern, Intellektuellen, Dichtern, Politikern und Social-Media-Fachleuten hören wollten.

Laut Ahmed bin Rakkad Al Ameri, dem Vorsitzenden der SBA, vermittelt die Veranstaltung die Botschaft, dass kulturelle Wertschätzung die Grundlage der Entwicklungsvorstellung von Schardscha darstellt und allen Programmen zugrunde liegt. Er fügte hinzu, dass Bücher die Eckpfeiler der Gemeinschaft von Schardscha seien. Weiterhin merkte er an, dass die SIBF 2020 ausgetragen wurde, um für die Branche neuen Optimismus auszustrahlen und dem Leben der Leute inmitten der Störungen aufgrund von COVID-19 wieder ein Gefühl der Normalität zu vermitteln.

Vor der eigentlichen Buchmesse fand die 10. Verlegerkonferenz statt, an der 317 Verlagsmitarbeiter teilnahmen. Die in Zusammenarbeit mit der American Library Association (ALA) am Rande der SIBF 2020 ausgetragene 7. jährliche Bibliothekskonferenz SILC (Sharjah International Library Conference) zählte bisher unerreichte 801 Teilnehmer aus 51 Ländern, darunter 11 Nationen, die an der Veranstaltung zum ersten Mal vertreten waren.

