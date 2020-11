JPMORGAN belässt BMW auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einem Gespräch mit Finanzchef Nicolas Peter auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Einige Investoren wünschten sich von den Münchenern einen deutlich rascheren Übergang vom Verbrennungs- zum Elektromotor, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen spreche aber das profitable weltweite Geschäft mit dem Verbrennungsmotor, der BMW noch eine Weile erhalten bleiben dürfte./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 23:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 12:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. BMW Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de