Picarro und SOLSTEO kooperieren, um eine sicherere und verantwortungsvollere Ethylenoxid-Sterilisation zu ermöglichen

Technologisch führende EtO-Gasanalysatoren, Sterilisationsgeräte und fachkundiges Consulting ist nun in ganz Europa, dem Nahen Osten und Südostasien aus einer Hand verfügbar.

SANTA CLARA, Kalifornien, 17. November 2020 /PRNewswire/ -- Picarro Inc., ein führender Anbieter von Spurengasanalysatoren, die in einer Vielzahl von Atmosphähren- und Emissionsüberwachungs-anwendungen zum Einsatz kommen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit SOLSTEO, dem europäischen Marktführer für industrielle Sterilisation, bekannt. Durch die Partnerschaft stellen diese beiden Unternehmen Kunden in der gesamten EMEA-Region und in Südostasien einen One-Stop-Shop für marktführende Analysatoren zur Messung der Gaskonzentration von Ethylenoxid (EtO), sowie leistungsstarke EtO-Sterilisationsgeräte, fachkundige Beratung, Schulung, Verkauf und Support zur Verfügung.