FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1864 US-Dollar. Sie wurde damit etwas höher als am Montagabend gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1830 Dollar festgesetzt.

In der Eurozone stehen im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Konjunkturdaten aus den USA für neue Impulse sorgen. Veröffentlicht werden unter anderem Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel. Sie geben Hinweise auf die Stärke des privaten Konsums in der zweiten Corona-Welle. Daneben äußern sich einige hochrangige Zentralbanker.