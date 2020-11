Techstars lanciert die „Sustainability Challenge“ (Nachhaltigkeits-Challenge)

Techstars, das weltweite Netzwerk, das Unternehmern zum Erfolg verhilft, nimmt jetzt Beiträge für die „Techstars Sustainability Challenge“ von jedem entgegen, der Ideen hat, wie man die erhebliche Belastung der Umwelt durch globale Lieferketten reduzieren kann. Die Gewinner werden auf dem ersten „Techstars Sustainability Summit“ (Techstars-Nachhaltigkeitsgipfel) im April vorgestellt, und mindestens einer von ihnen wird die Gelegenheit haben, mit einem Partner des „Techstars Sustainability Challenge“-Programms ein Proof of Concept zu entwickeln. Mitglieder von Techstars Pathfinder und Challenge-Partner für dieses Vorhaben sind: ABN AMRO, Cargill, Comcast NBCUNIVERSAL LIFT LABS, EG, Endeavor, Equinor, die Universität Princeton über Princeton Innovation und das Andlinger Center for Energy and the Environment, die Investment-Gesellschaft Semapa NEXT, Stanley Black & Decker, The Heritage Group, The Nature Conservancy, Temasek und die World Federation of United Nations Associations (WFUNA).

Die Techstars Sustainability Challenge soll die Bemühungen um die Entwicklung neuer Produkte, Lösungen und Prozesse beschleunigen, die den Betriebsablauf in der Lieferkette verbessern werden. Techstars und seine Challenge-Partner sehen solche gemeinsamen Anstrengungen als entscheidend an, um die negativen Umweltauswirkungen von Lieferketten zu reduzieren und Effizienzen zu schaffen, die langfristige positive Auswirkungen für Industrien, Märkte und Menschen auf der ganzen Welt haben werden.

„Eine massive Herausforderung im Bereich der Nachhaltigkeit besteht heute darin, die Betriebsabläufe der komplexen Lieferketten der Weltwirtschaft effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Es ist schwierig für Unternehmen, Einblicke in ihren Gesamtfußabdruck und die Betriebsabläufe ihrer Überbringer zu erhalten und letztlich Verhaltensweisen und Systeme zu ändern“, sagt Cody Simms, SVP of Investments und Leiter der globalen Nachhaltigkeitsprogramme von Techstars. „Mit der Techstars Sustainability Challenge rufen wir Unternehmer, technische Start-ups, Forscher, NGOs und Unternehmensinnovatoren dazu auf, uns dabei zu helfen, Lösungen für eines der dringendsten Nachhaltigkeitsprobleme der Welt zu finden und zu skalieren. Wir suchen nach Innovatoren, die durch ihre Arbeit zur Messung und zum Management der Auswirkungen der Lieferkette zum Aufbau einer nachhaltigeren Lieferkette beitragen können.“