Berlin (ots) - Kommt jetzt die neue Landliebe? Kaum war Corona-Lockdown Nummer

eins im März dieses Jahres beschlossen, begannen die Gedankenspiele darüber,

dass die Menschen künftig würden anders wohnen wollen. Inzwischen steckt

Deutschland mitten im zweiten Lockdown, die Bundesbürger müssen wieder mit

Kontaktbeschränkungen sowie dezimierten Freizeitmöglichkeiten klarkommen und

verbringen auch jahreszeitlich bedingt noch mehr Zeit zu Hause. Ob und wie sich

die Wohnwünsche bereits über den Sommer verändert haben, zeigt nun eine von LBS

Research beauftragte Befragung von 20- bis 45-Jährigen. Berücksichtigt wurden

für die folgende Auswertung nur diejenigen, die nicht mehr bei ihren Eltern

leben.



Lange Schlangen vor den Baumärkten: Dass die heimischen vier Wände durch die

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gerade im März und April eine verstärkte

Aufmerksamkeit erfuhren, war kaum zu übersehen. Die LBS-Umfrage bestätigt die

Beobachtungen. Insgesamt fast 60 Prozent der Befragten gaben an, ihr Zuhause

umgestaltet zu haben: Gut jeder Vierte hat sich mit Garten oder Balkon

beschäftigt, jeder fünfte einen Heimarbeitsplatz eingerichtet und ebenso viele

haben ihre Inneneinrichtung verändert.





Auslöser dieser Aktivitäten war sicherlich der Umstand, dass die Menschenhäufiger zu Hause waren: Nur 13 Prozent der 20- bis 45-Jährigen gaben an, dassdies bei ihnen nicht der Fall gewesen sei. Wegen und während Corona imHomeoffice gearbeitet haben 44 Prozent der Befragten, darunter 28 Prozent übereinen längeren Zeitraum oder immer noch (Stand August). Vor Corona lag derAnteil der regelmäßig im Homeoffice Arbeitenden an der befragten Altersgruppenur bei 21 Prozent, insgesamt nutzten 35 Prozent die Möglichkeit zumindest hinund wieder. Sogar knapp 60 Prozent der Umfrageteilnehmer haben im Lockdown unddanach mehr Freizeit zu Hause verbracht, fast die Hälfte hat dort Urlaub gemachtanstatt zu verreisen und ein knappes Drittel musste zu Hause ungeplant dieKinder betreuen.Vor dem Hintergrund, dass drei Viertel der Befragten davon ausgingen, dass dieCorona-Pandemie in Deutschland noch für mindestens ein Jahr ein wichtiges Themasein wird, ist es für die LBS-Experten auch nicht überraschend, dass das Grosweitere Veränderungen im Wohnumfeld anstrebt. So möchten sich 17 Prozent derBefragten einen Homeoffice-Platz einrichten, 16 Prozent denken über ihreInneneinrichtung nach und jeweils 13 Prozent über Malerarbeiten oder neueTapeten, den Garten beziehungsweise Balkon - und wünschen sich last but not