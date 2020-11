14 400 Mehrlingsgeburten im Jahr 2019

Wiesbaden (ots) - Ob Mehrlingskinder einander gleichen wie ein Ei dem anderen

oder sich lediglich wie Geschwister ähneln, wird statistisch nicht erfasst.

Deren Anzahl jedoch schon: Unter den 781 000 Neugeborenen, die im Jahr 2019

hierzulande auf die Welt kamen, waren rund 29 000 Mehrlingskinder. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war damit jedes 27. Neugeborene ein

Mehrlingskind. Damit lag der Anteil von Mehrlingskindern an allen Neugeborenen

bei 3,7 %.



Den Großteil (98 %) der Mehrlingsgeburten machen Zwillinge aus: 14 088

Zwillingspaare kamen im Jahr 2019 zur Welt, 265-mal gab es Drillinge und 5-mal

Vierlinge oder sonstige Mehrlingsgeburten. Während es im Jahr 1977 den

geringsten Anteil an Mehrlingskindern gegeben hatte - 1,8 % oder jedes 56.

Neugeborene - steigt deren Anteil seit den 1980er Jahren an.









Die gestiegene Zahl der Mehrlingsgeburten kann zum einen auf die moderne

Reproduktionsmedizin zurückgeführt werden, die vielen Paaren mit unerfülltem

Kinderwunsch zu Nachwuchs verhilft. Im Rahmen einer künstlichen Befruchtung

können werdenden Müttern hierbei mehrere Embryonen eingepflanzt werden. Erstmals

wurde in Deutschland im Jahr 1982 ein mittels künstlicher Befruchtung gezeugtes

Kind geboren. In jenem Jahr lag der Anteil der Mehrlingskinder an allen

Neugeborenen noch bei 1,9 %.



Zum anderen steigt nach dem Stand der Wissenschaft die Wahrscheinlichkeit einer

Mehrlingsgeburt generell mit dem Alter der Frau. Im Jahr 2019 waren 26 % der

Mütter von Mehrlingen zwischen 35 und 39 Jahre alt. Damit ist ihr Anteil in

dieser Altersgruppe höher als im Durchschnitt der Mütter aller Lebendgeborenen

(21 %).



Während zuletzt 7 % der Mehrlingsmütter 40 und älter waren, lag ihr Anteil bei

den Müttern aller Lebendgeborenen bei 4,5 %.



Methodischer Hinweis:



Informationen und Daten zur künstlichen Befruchtung liegen in der Statistik der

Geburten nicht vor. Bei der Anzahl der Neugeborenen sowie der Mehrlinge sind

lebend- und totgeborene Kinder berücksichtigt.



