--------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 6

QuartalsberichtWien-Flughafen - Covid-19-Krise belastet Luftfahrt weiter massiv: Flughafen-Wien-Gruppe im Q1-3/2020 mit 71,2% weniger Passagieren und einem Umsatzrückgangvon 56,9%, EBITDA sinkt um 80,1%, bleibt mit EUR 62,3 Mio. aber positiv,Nettoergebnis liegt bei minus EUR 41,3 Mio.# Verkehrsrückgang setzt sich im Oktober 2020 fort: Minus 86,2% in derFlughafen-Wien-Gruppe (minus 86,7% am Standort Wien)# Massives Sparprogramm von EUR 220 Mio., das um EUR 100 Mio. reduzierteInvestitionsprogramm und unternehmensweite Kurzarbeit für rund 6.000Beschäftigte sind Eckpfeiler der Krisenbewältigung# Europaweit einheitliche Reisebestimmungen dringend erforderlich - Antigen-Schnelltests sind ein möglicher Weg zu mehr Reisefreiheit"Ein wichtiger Lichtblick für das Wiedererstarken der Luftfahrt sind dieermutigenden Nachrichten über die baldige Verfügbarkeit von wirksamenImpfstoffen, das lässt hoffen, dass 2021 wieder einen Aufwärtstrend bringenwird. Bis dahin braucht es für die auch in der Krise unverzichtbare Luftfahrteine praxistaugliche Teststrategie sowie europaweit und global einheitlicheReisebestimmungen, wobei die vor Abflug am Airport möglichen Antigen-Schnelltests gesundes und sicheres Fliegen ermöglichen. Diese sollten daher Teilder angekündigten Teststrategie der Bundesregierung sein und die seit Mai amFlughafen angebotenen PCR-Tests ergänzen", stellt Dr. Günther Ofner, Vorstandder Flughafen Wien AG, fest."Der Verkehrsrückgang am Flughafen Wien setzt sich weiter fort, derzeit liegtdas Passagieraufkommen deutlich unter 20% des Vorjahres. Für das Gesamtjahr 2020erwarten wir zwischen 7,6 Mio. und 7,8 Mio. Fluggäste am Standort Wien. Einmöglicher Weg aus der Krise sind Antigen-Schnelltests: Der gemeinsam mitAustrian Airlines laufende Probebetrieb verläuft sehr erfolgreich und zeigt,dass es möglich ist, Covid-19-Schnelltests in den Reiseprozess gut zuintegrieren. Um Wirtschaft und Tourismus wieder in Gang zu bringen, braucht esdringend eine europaweit abgestimmte Teststrategie mit einem flächendeckendenEinsatz dieser Testverfahren. Die aktuellen Ankündigungen bezüglich möglicherImpfstoffe lassen jedenfalls auf eine deutliche Erholung im Reiseverkehrzumindest ab dem zweiten Halbjahr 2021 hoffen." hält Mag. Julian Jäger, Vorstand