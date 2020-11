Jetzt sind die Übernahmebedingungen klar: 2,44 Mrd. CAD lässt sich Endeavour die Übernahme von Teranga Gold kosten.

Nun sind die Bedingungen klar: Endeavour Mining (WKN A2ABF1 / TSX EDV), bereits jetzt der führende Goldproduzent Westafrikas, wird 2,44 Mrd. CAD in Aktien auf den Tisch legen, um Teranga Gold (WKN A2DRE1 / TSX TGZ) zu übernehmen. Das neue Unternehmen steigt unter die zehn größten Goldgesellschaften weltweit auf!

Endeavour bietet 0,470 eigene Aktien pro Teranga-Aktie, was einen Aufschlag von 5,1% im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag darstellt. Nach Abschluss der Transaktion würden die Endeavour-Aktionäre so 66% der Anteile an der fusionierten Gesellschaft halten und die Teranga-Aktionäre die restlichen 34%.