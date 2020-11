Kann sich die Varta-Aktie nach dem Kursrückgang der vergangenen Tage wieder auf 120 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55), die am 3.9.20 bei 138,70 Euro ein Allzeithoch erreicht hatte, gab bis zum 22.10.20 auf bis zu 99,20 Euro nach. Danach legte die Akte bis zum 11.11.20 wieder auf bis zu 125,10 Euro zu. Obwohl der Batteriehersteller in den ersten neun Monaten starke Umsatzsteigerungen vermeldete und die Produktion stark anheben will, reagierte der Aktienkurs negativ auf die Zahlen und fiel bis zum 16.11.20 auf bis zu 107,60 Euro zurück.

Mit einem Kursanstieg von mehr als drei Prozent, der in weiterer Folge allerdings nicht gehalten werden konnte, setzte sich die Varta-Aktie im frühen Handel des 17.11120 an die Spitze aller im TecDAX gelisteten Werte. Kann sich die Varta-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau von 120 Euro, auf dem sie zuletzt am 12.11.20 notierte hatte, erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.