FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Zooplus haben am Dienstag von positiven Details der vollständigen Quartalsbilanz profitiert. Im frühen Xetra-Handel rückten sie um 4,8 Prozent vor auf den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen. Im Nebenwerteindex SDax , der sich zeitgleich moderat im Minus bewegte, waren die Papiere des Onlinehändlers für Heimtierbedarf damit der größte Gewinner.

Allgemein waren am Dienstag viele Aktien von Pandemie-Gewinnern wieder gefragter, nachdem sie zuletzt infolge der Impfstoff-Euphorie unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Auch Zooplus galt in den vergangenen Monaten als Profiteur der Lockdown-Maßnahmen. Im MDax rückten am Dienstag zum Beispiel auch die Aktien der Online-Handelsunternehmen Hellofresh und Zalando um bis zu 3,3 Prozent vor.