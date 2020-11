^ DGAP-News: Aramea Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht ARAMEA bringt mit TANGO #1 einen marktneutralen Aktienfonds an den Start

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Lars Dollmann seinen Weg von der Janus Henderson Tochter Alphagen Capital aus London zur ARAMEA Asset Management gefunden hat. Nun gibt der Hamburger Vermögensverwalter bekannt, dass sie einen Long-Short-Fonds für europäische Aktien mit dem erfahrenen Manager auflegen. "Lars hat in den vergangenen Monaten - neben seiner Arbeit für unsere Spezial- und Publikumsfonds - mit viel Leidenschaft an der Konzeptentwicklung für den Fonds gearbeitet", stellt

ARAMEA-Vorstandsvorsitzender Markus Barth fest. "Ich denke, dies wird sich auszahlen."



Der neue Fonds mit dem klangvollen Namen ARAMEA TANGO #1 (WKN: A2QAYE) soll vornehmlich in mittelgroße und große europäische Unternehmen, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite, investieren. "Netto möchten wir im marktneutralen Bereich liegen, den wir bei +25% bis -25% verorten", sagt Fondsmanager Dollmann.



Grundlage für den Portfolioaufbau sei die Beurteilung der Geschäftsmodelle der einzelnen Unternehmen bzw. deren Zukunftsfähigkeit. Denn nur wenn Dollmann und sein Team restlos von den künftig zu erwartenden Cashflows und der Bilanzqualität überzeugt sind, kommt ein Titel für das Long-Buch in Frage. Lässt das Geschäftsmodell dagegen erkennen, dass es den aktuellen Herausforderungen nicht gewachsen ist, ist dies ein Kandidat für eine Short-Positionierung. Dabei wolle man sowohl im Long- als auch im Short-Buch Alpha erzeugen. "Genauso wichtig wie das Stock-Picking ist allerdings das Risikomanagement des Gesamtportfolios", stellt der erfahrene Manager fest. Hier habe er alle Freiheiten, um Risiken gezielt zu steuern, die sich z.B. aus plötzlichen Branchenrotationen bzw. Favoritenwechseln ergeben können.

Geplant ist, sowohl eine institutionelle (WKN A2QAYE) als auch eine Retail-Tranche (WKN A2QAYF) den Investoren zur Verfügung zu stellen.

