Die Privathaftpflicht kostet 49 Euro pro Jahr und wird im Standard alsFamilien-PHV mit 15 Mio. Deckungssumme und 0 Euro Selbstbeteiligung angeboten.Bei einer zeitgemäßen und leistungsstarken PHV dürfen auch eineForderungsausfalldeckung sowie Schutz bei Abhandenkommen fremder Schlüssel,Gefälligkeitsschäden und Mietsachschäden - alle bis jeweils 50.000 Euro - nichtfehlen. Die mailo-PHV ist als reines Zusatz-Produkt konzipiert. Großes Plus: Vondem Angebot, das mailo jüngst gelauncht hat, können bis zu drei Inhaberprofitieren - selbstverständlich zu je 49 Euro pro Jahr."Wir sind zwar ein reiner Gewerbeversicherer nehmen aber die Bedürfnisse undWünsche unserer Kunden und Maklerpartner sehr ernst. Gefordert war eine einfacheHaftpflicht für private Zwecke - und wir haben einfach, schnell und passgenaugeliefert. Sobald die bestehende Betriebs- oder Vermögensschadenhaftpflichtgekündigt wird, erlischt auch die Privathaftpflicht. Denn unsere Zielgruppe istund bleibt der Gewerbetreibende", fasst Uebing abschließend zusammen.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG ( https://mailo.ag/ ) ist ein auf die Versicherung vonGewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversichererbietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene,Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- undCyber-Versicherungsprodukte an.Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnenbietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrerberuflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mitVersicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Diemailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler undAssekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zumGeschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehenneben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auchstarke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re undDeutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.Pressekontakt:Kontakt:Dr. Matthias Uebingmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: mailto:matthias.uebing@mailo.deTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter http://www.mailo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135793/4765061OTS: mailo Versicherung AG