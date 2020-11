Eröffnung des 27. China International Advertising Festival in Xiamen

XIAMEN, China, 17. November 2020 /PRNewswire/ -- Das 27. China International Advertising Festival (CIAF) wurde am 15. November (Pekinger Zeit) in Xiamen eröffnet. Es wird von der China Advertising Association mit der besonderen Unterstützung der städtischen Volksregierung Xiamen veranstaltet. Das Festival, das in diesem Jahr zum ersten Mal in Xiamen stattfindet, bietet verschiedene Aktivitäten wie Preisverleihungen, Gipfelforen, Medienwerbung, Schaukästen und Ausstellungen. Die Ausstellungsfläche umfasst fast 50.000 Quadratmeter und zieht mehr als 2.000 Unternehmen aus Marketing und Kommunikation und verwandten Branchen an.

Mit dem 27. China International Advertising Festival soll eine umfassende und breit gefächerte Plattform für Werbeveranstaltungen aufgebaut werden, die als Werbe-Ökosystem für die gemeinsame Kreation und die gemeinsame Nutzung der Ressourcen der Branche fungieren soll. Diese erstmalige Ausgabe der Ausstellung in Xiamen im Jahr 2020d eröffnet ein neues Kapitel in der Geschichte des CIAF und für die Werbeindustrie der Stadt Xiamen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1334920/The_27th_China_International_Advertising_Festival_Opened_Xiamen.jpg