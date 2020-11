EVG will Bahn-Tarif nachverhandeln - Corona-Bonus gefordert

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Monate nach der Tarifeinigung mit der Deutschen Bahn stellt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Nachforderungen. Sie verlangte am Dienstag umgehende Verhandlungen über einen Corona-Bonus für die Beschäftigten. "Wir erwarten, dass die Deutsche Bahn alles unternimmt, was nötig ist, um die Coronaprämie zu zahlen", teilte Verhandlungsführer Kristian Loroch mit. Der Konzern lehnte das sofort ab.

Im September hatten beide Seiten vereinbart, dass die Beschäftigten von Januar 2022 an 1,5 Prozent mehr Geld erhalten sollen - angesichts der Milliardenverluste in der Corona-Krise ein vergleichsweise kleiner Gehaltssprung. In Schlichtungsverhandlungen mit der konkurrierenden Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bot die Bahn darüber hinaus aber eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 800 Euro für die unteren sowie 600 Euro für die höheren Lohngruppen an.